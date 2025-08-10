На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на Камчатке.

Как передает Report, об этом сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 33 км. Землетрясение произошло в 215 км от Петропавловска-Камчатского. Сведений о его ощущаемости пока не поступало.

Напомним, что утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН сообщал, что она составила 8,7. После произошла еще серия подземных толчков магнитудой от 5. По данным регионального Минздрава, пострадал один человек. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. В Северо-Курильском районе Сахалинской области ввели режим ЧС. Землетрясение стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.