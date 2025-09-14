Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар

    На Камчатке за сутки зафиксировали более 60 афтершоков

    В регионе
    • 14 сентября, 2025
    • 08:03
    На Камчатке за сутки зафиксировали более 60 афтершоков

    Свыше 60 афтершоков магнитудой до 7,4 зафиксировали на Камчатке (РФ) за прошедшие сутки, восемь из них жители региона ощутили.

    Как передает Report, об этом сообщило ГУ МЧС России по региону.

    "За сутки произошли 62 афтершока магнитудой от 3,5 до 7,4, из них восемь ощущаемых", - говорится в публикации.

    По данным ведомства, один из афтершоков ощущался в населенных пунктах силой до 6 баллов. Из-за этого была объявлена угроза цунами, но подхода волны вблизи населенных пунктов не произошло.

    Также стало известно, что была возобновлена работа пункта временного размещения для граждан, которые боятся оставаться дома после землетрясения.

    Накануне в регионе произошло землетрясение магнитудой 6,3. Геологическая служба США, в свою очередь, оценила магнитуду подземных толчков в 7,5, у западного побережья страны была объявлена угроза цунами, которую впоследствии отменили.

    землетрясение Камчатка подземные толчки афтершоки
    Kamçatkada sutka ərzində 60-dan çox afterşok qeydə alınıb

    Последние новости

    08:42

    Болгария разместит в Черном море четыре бельгийских минных тральщика

    Другие страны
    08:19

    Reuters: В Пуэрто-Рико прибыли пять американских истребителей F-35

    Другие страны
    08:03

    На Камчатке за сутки зафиксировали более 60 афтершоков

    В регионе
    07:37

    Пентагон разрабатывает "умную" кровь для использования в боевых условиях

    Другие страны
    07:20

    Financial Times: Возможная встреча лидеров США и Китая может не состояться

    Другие страны
    06:53

    Дроны поразили нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области РФ

    В регионе
    06:17
    Фото

    Обнаружен новый вирус, способный обходить встроенную защиту Windows

    ИКТ
    05:44

    В ДТП в Бейлагане погиб один человек

    Происшествия
    05:06

    WP: Призывая прекратить ввоз нефти из РФ, Трамп пытался отложить санкции

    Другие страны
    Лента новостей