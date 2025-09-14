На Камчатке за сутки зафиксировали более 60 афтершоков

Свыше 60 афтершоков магнитудой до 7,4 зафиксировали на Камчатке (РФ) за прошедшие сутки, восемь из них жители региона ощутили.

Как передает Report, об этом сообщило ГУ МЧС России по региону.

"За сутки произошли 62 афтершока магнитудой от 3,5 до 7,4, из них восемь ощущаемых", - говорится в публикации.

По данным ведомства, один из афтершоков ощущался в населенных пунктах силой до 6 баллов. Из-за этого была объявлена угроза цунами, но подхода волны вблизи населенных пунктов не произошло.

Также стало известно, что была возобновлена работа пункта временного размещения для граждан, которые боятся оставаться дома после землетрясения.

Накануне в регионе произошло землетрясение магнитудой 6,3. Геологическая служба США, в свою очередь, оценила магнитуду подземных толчков в 7,5, у западного побережья страны была объявлена угроза цунами, которую впоследствии отменили.