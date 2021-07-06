На Камчатке пропала связь с пассажирским самолетом Ан-26

Пассажирский самолет Ан-26, пропавший на Камчатке, мог упасть в море, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Пассажирский самолет Ан-26, пропавший на Камчатке, мог упасть в море, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"По предварительной информации, Ан-26 потерпел крушение и упал в море", - сообщили в экстренных службах.

Самолет перестал выходить на связь при посадке, в ходе полета экипаж не сообщал о проблемах на борту.

На борту самолета находятся 22 пассажира, в том числе один ребенок и 6 членов экипажа.

Из Петропавловска-Камчатского и поселка Оссора вылетели спасатели региональной поисково-спасательной базы.