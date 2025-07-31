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На Камчатке из-за землетрясения закрыли семь популярных туристических маршрутов

На Камчатке из-за землетрясения закрыли семь популярных туристических маршрутов Семь маршрутов на Камчатке, которые в это время года пользуются особой популярностью у туристов, закрыты на Камчатке из-за возросшей сейсмоактивности.
В регионе
31 июля 2025 г. 03:27
На Камчатке из-за землетрясения закрыли семь популярных туристических маршрутов

Семь маршрутов на Камчатке, которые в это время года пользуются особой популярностью у туристов, закрыты на Камчатке из-за возросшей сейсмоактивности.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в сети природных парков "Вулканы Камчатки".

"Из-за сейсмической активности и рисков камнепадов было принято решение о временном закрытии следующих маршрутов: вулкан Горелый, каньон Опасный, подножие вулкана Мутновский, пещеры вулкана Горелый, вулкан Авачинский, вулкан Козельский, экструзия Верблюд", - рассказали в сети природных парков.

Ключевской парк, где сейчас извергается вулкан Ключевская Сопка, открыт, но приближаться к вулкану запрещено.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. Сильное землетрясение также утром ощутили в Северо-Курильске, после чего пришли волны цунами. Землетрясение также стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.

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Версия на азербайджанском языке Kamçatkada zəlzələ səbəbindən populyar turist marşrutları bağlanıb

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