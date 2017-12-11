На ирано-иракской границе произошло землетрясение

https://report.az/storage/news/89df5484d5c628db8d9b52747849071c/dad61d97-e770-4a0b-9a96-78a8226c500f_292.jpg
Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на границе Ирана и Ирака, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Толчки зафиксированы в понедельник в 14.10 по времени UTC (18.10 по Баку) в 221 километре к северо-востоку от Багдада. Очаг землетрясения залегал на глубине 46 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости