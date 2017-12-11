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    На ирано-иракской границе произошло землетрясение

    Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на границе Ирана и Ирака, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

    Толчки зафиксированы в понедельник в 14.10 по времени UTC (18.10 по Баку) в 221 километре к северо-востоку от Багдада. Очаг землетрясения залегал на глубине 46 километров.

    Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

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