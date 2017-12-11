На ирано-иракской границе произошло землетрясение

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на границе Ирана и Ирака, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Толчки зафиксированы в понедельник в 14.10 по времени UTC (18.10 по Баку) в 221 километре к северо-востоку от Багдада. Очаг землетрясения залегал на глубине 46 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.