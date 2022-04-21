На химзаводе в Ивановской области произошел пожар, эвакуированы 143 человека

Пожар возник на территории химического завода в городе Кинешма Ивановской области, из здания эвакуировали 143 человека.

Пожар возник на территории химического завода в городе Кинешма Ивановской области, из здания эвакуировали 143 человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в данный момент пожар локализовали.

"Пожар локализован на площади 1 500 кв. м в 09:40 мск", - сказали в МЧС.

К ликвидации возгорания привлечены 49 человек и 18 единиц техники.

По данным прокуратуры, по факту пожара начата проверка. По ее итогам будет дана оценка соблюдению законодательства о пожарной безопасности.

При этом представитель городской больницы Кинешмы сообщила, что в результате пожара пострадала одна женщина, она находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации городской больницы. "К нам привезли одну женщину с ожогами. [Женщина] в крайне тяжелом состоянии, у нее большая площадь ожогов", - сказала она.

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