На химзаводе в Ивановской области произошел пожар, эвакуированы 143 человека

Пожар возник на территории химического завода в городе Кинешма Ивановской области, из здания эвакуировали 143 человека.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в данный момент пожар локализовали.
"Пожар локализован на площади 1 500 кв. м в 09:40 мск", - сказали в МЧС.
К ликвидации возгорания привлечены 49 человек и 18 единиц техники.
По данным прокуратуры, по факту пожара начата проверка. По ее итогам будет дана оценка соблюдению законодательства о пожарной безопасности.
При этом представитель городской больницы Кинешмы сообщила, что в результате пожара пострадала одна женщина, она находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации городской больницы. "К нам привезли одну женщину с ожогами. [Женщина] в крайне тяжелом состоянии, у нее большая площадь ожогов", - сказала она.
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