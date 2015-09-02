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    ​На границе Грузии и РФ образовалась автомобильная очередь

    Грузовые машины не успевают пропускать с российской стороны

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ На таможенно-пропускном пункте "Казбеги - Верхний Ларс", единственном в настоящее время действующем официальном пункте пропуска на границе Грузии и РФ, с российской стороны образовалась многокилометровая очередь из автомобилей.

    Как передает Report, об этом сообщают во вторник грузинские СМИ со ссылкой на МВД Грузии.

    "С грузинской стороны никакой проблемы нет", - сообщил журналистам начальник департамента по связям с общественностью пограничной полиции МВД Грузии Лаша Бабилодзе.

    По его словам, грузовые машины не успевают пропускать с российской стороны.

    "Что касается передвижения пассажиров, то оно осуществляется в обычном режиме", - отметил Л.Бабилодзе.

    Таможенно-пропускным пунктом "Казбеги - Верхний Ларс" активно пользуются граждане не только Грузии и России, но и Армении, Азербайджана, Украины и других стран.

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