​На границе Грузии и РФ образовалась автомобильная очередь

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ На таможенно-пропускном пункте "Казбеги - Верхний Ларс", единственном в настоящее время действующем официальном пункте пропуска на границе Грузии и РФ, с российской стороны образовалась многокилометровая очередь из автомобилей.

Как передает Report, об этом сообщают во вторник грузинские СМИ со ссылкой на МВД Грузии.

"С грузинской стороны никакой проблемы нет", - сообщил журналистам начальник департамента по связям с общественностью пограничной полиции МВД Грузии Лаша Бабилодзе.

По его словам, грузовые машины не успевают пропускать с российской стороны.

"Что касается передвижения пассажиров, то оно осуществляется в обычном режиме", - отметил Л.Бабилодзе.

Таможенно-пропускным пунктом "Казбеги - Верхний Ларс" активно пользуются граждане не только Грузии и России, но и Армении, Азербайджана, Украины и других стран.