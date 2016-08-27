На газозаправочной станции в Армении прогремел взрыв

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ В Армении на газозаправочной станции в селе Каракерт Армавирской области прогремел взрыв.
Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, взрыв произошел в ночь на 27 августа на газозаправочной "Норапат АК".
Взрыв произошел во время заправки баллона автомобиля "ВАЗ-2101". В результате взрыва погиб водитель "Жигулей".
Работник станции получил травмы ног. Пострадавший госпитализирован в медцентр "Эребуни". Врачи оценивают состояние пострадавшего как тяжелое.
News DepartmentАвтор новости
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