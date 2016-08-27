На газозаправочной станции в Армении прогремел взрыв

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ В Армении на газозаправочной станции в селе Каракерт Армавирской области прогремел взрыв.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, взрыв произошел в ночь на 27 августа на газозаправочной "Норапат АК".

Взрыв произошел во время заправки баллона автомобиля "ВАЗ-2101". В результате взрыва погиб водитель "Жигулей".

Работник станции получил травмы ног. Пострадавший госпитализирован в медцентр "Эребуни". Врачи оценивают состояние пострадавшего как тяжелое.