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На Филиппинах число жертв шторма "Трами" превысило 80 человек

На Филиппинах число жертв шторма "Трами" превысило 80 человек Число жертв тропического шторма "Трами" на Филиппинах, из-за которого на острове Лусон в течение нескольких дней со среды выпала двухмесячная норма осадков, достигло 81 человека.
В регионе
26 октября 2024 г. 10:19
На Филиппинах число жертв шторма Трами превысило 80 человек

Число жертв тропического шторма "Трами" на Филиппинах, из-за которого на острове Лусон в течение нескольких дней со среды выпала двухмесячная норма осадков, достигло 81 человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал GMA News.

Из-за последствий стихии без вести пропали 34 человека, 66 пострадали. Несколько десятков тысяч жителей региона были эвакуированы в связи с наводнениями.

Национальное метеорологическое бюро Филиппин отметило, что в пределах "Трами" скорость ветра достигала 23,6 м/с.

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Версия на азербайджанском языке “Trami” qasırğası nəticəsində ölənlərin sayı 80 nəfəri keçib

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