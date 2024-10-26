На Филиппинах число жертв шторма "Трами" превысило 80 человек

Число жертв тропического шторма "Трами" на Филиппинах, из-за которого на острове Лусон в течение нескольких дней со среды выпала двухмесячная норма осадков, достигло 81 человека.

Число жертв тропического шторма "Трами" на Филиппинах, из-за которого на острове Лусон в течение нескольких дней со среды выпала двухмесячная норма осадков, достигло 81 человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал GMA News.

Из-за последствий стихии без вести пропали 34 человека, 66 пострадали. Несколько десятков тысяч жителей региона были эвакуированы в связи с наводнениями.

Национальное метеорологическое бюро Филиппин отметило, что в пределах "Трами" скорость ветра достигала 23,6 м/с.