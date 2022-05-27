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На Евразийском форуме подписаны 17 программ сотрудничества

На Евразийском форуме подписаны 17 программ сотрудничества На первом Евразийском экономическом форуме в Бишкеке подписали 17 программ сотрудничества по разным направлениям.
В регионе
27 мая 2022 г. 10:32
На Евразийском форуме подписаны 17 программ сотрудничества

На первом Евразийском экономическом форуме в Бишкеке подписали 17 программ сотрудничества по разным направлениям.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в пятницу на пресс-конференции в Бишкеке официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина.

По ее словам, одним из ключевых соглашений стал меморандум о сотрудничестве в реализации совместного проекта государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) "по ускоренным железнодорожным и мультимодальным перевозкам сельскохозяйственной продукции и продовольствия - "Евразийский агроэкспресс".

"Благодаря этому проекту первые тонны сельскохозяйственной продукции будут поставляться из Кыргызской Республики в Российскую Федерацию", - отметила она.

Первый Евразийский экономический форум состоялся в Бишкеке 26 мая. В нем приняли участие около 2,5 тыс. представителей госорганов и бизнес-структур из 25 стран мира.

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