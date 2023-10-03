На черноморском курорте Грузии обрушился мост

Движение транспорта через реку Натанеби в курортном поселке Шекветили (регион Гурия) ограничено в связи с частичным обрушением моста.

Движение транспорта через реку Натанеби в курортном поселке Шекветили (регион Гурия) ограничено в связи с частичным обрушением моста.

Как передает Report, об этом сообщает телекомпания "Рустави 2".

Инцидент произошел во вторник после полудня. На месте мобилизованы наряды патрульной полиции. Территория оцеплена желтой лентой. Транспорт перенаправлен на объездную дорогу.

Обильные осадки продолжаются в Гурии второй день. От вышедшей из берегов реки Бжужа пострадали жители Озургетского района. Затоплены первые этажи жилых домов, приусадебные участки, улицы.

Местные власти подсчитывают ущерб.