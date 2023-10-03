О нас

На черноморском курорте Грузии обрушился мост

На черноморском курорте Грузии обрушился мост Движение транспорта через реку Натанеби в курортном поселке Шекветили (регион Гурия) ограничено в связи с частичным обрушением моста.
В регионе
3 октября 2023 г. 16:32
На черноморском курорте Грузии обрушился мост

Движение транспорта через реку Натанеби в курортном поселке Шекветили (регион Гурия) ограничено в связи с частичным обрушением моста.

Как передает Report, об этом сообщает телекомпания "Рустави 2".

Инцидент произошел во вторник после полудня. На месте мобилизованы наряды патрульной полиции. Территория оцеплена желтой лентой. Транспорт перенаправлен на объездную дорогу.

Обильные осадки продолжаются в Гурии второй день. От вышедшей из берегов реки Бжужа пострадали жители Озургетского района. Затоплены первые этажи жилых домов, приусадебные участки, улицы.

Местные власти подсчитывают ущерб.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Bridge collapses in Black Sea resort of Georgia

Самое важное

Генпрокуратура: Суд не вынес окончательного решения в отношении совершившего теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране
Генпрокуратура: Суд не вынес окончательного решения в отношении совершившего теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране
3 октября 2023 г. 16:31
Рабочая группа по азербайджано-французским межпарламентским связям приостанавливает свою деятельность
Рабочая группа по азербайджано-французским межпарламентским связям приостанавливает свою деятельность
3 октября 2023 г. 14:19
Президент Ильхам Алиев выступил на церемонии открытия 74-го Международного астронавтического конгресса
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил на церемонии открытия 74-го Международного астронавтического конгресса
3 октября 2023 г. 05:36
Обстреляны позиции армии Азербайджана в направлении Кяльбаджарского района
Обстреляны позиции армии Азербайджана в направлении Кяльбаджарского района
2 октября 2023 г. 20:15
АП: Управление на территориях проживания армянских жителей осуществляется посредством спецпредставительств президента
АП: Управление на территориях проживания армянских жителей осуществляется посредством спецпредставительств президента
2 октября 2023 г. 16:47
Названы работы, проводимые в рамках реинтеграции армянских жителей Карабаха
Названы работы, проводимые в рамках реинтеграции армянских жителей Карабаха
2 октября 2023 г. 16:40
МВД: Принимаются решительные меры для полной декриминализации Карабахского региона
МВД: Принимаются решительные меры для полной декриминализации Карабахского региона
2 октября 2023 г. 14:38
В Ходжалы выявлена наркоплантация
ФотоВ Ходжалы выявлена наркоплантация
2 октября 2023 г. 14:25
В Каспийском море начались совместные азербайджано-казахстанские военные учения
ФотоВ Каспийском море начались совместные азербайджано-казахстанские военные учения
2 октября 2023 г. 13:14
Президент: На протяжении веков Азербайджан был многонациональным и многоконфессиональным обществом
Президент: На протяжении веков Азербайджан был многонациональным и многоконфессиональным обществом
2 октября 2023 г. 11:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi