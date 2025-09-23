Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    На бетонном заводе вблизи Бишкека погибли трое рабочих

    В регионе
    • 23 сентября, 2025
    • 10:18
    На бетонном заводе вблизи Бишкека погибли трое рабочих

    В селе Кара-Жыгач (Кыргызстан) на территории одного из предприятий погибли трое рабочих.

    Как передает Report, об этом сообщают кыргызские СМИ со ссылкой на ГУВД Чуйской области.

    "ЧП произошло 22 сентября в селе Кара-Жыгач. Когда на территории ОсОО "НБ" устанавливалась бетоносмесительная башня, которая упала на здание, внутри которого были трое рабочих, в их числе иностранец. Они погибли", - сообщили в ведомстве.

    Возбуждено дело по статье "Нарушение правил безопасности горных, строительных или иных работ" УК Кыргызстана. Трое подозреваемых водворены в ИВС.

