На бетонном заводе вблизи Бишкека погибли трое рабочих
В регионе
- 23 сентября, 2025
- 10:18
В селе Кара-Жыгач (Кыргызстан) на территории одного из предприятий погибли трое рабочих.
Как передает Report, об этом сообщают кыргызские СМИ со ссылкой на ГУВД Чуйской области.
"ЧП произошло 22 сентября в селе Кара-Жыгач. Когда на территории ОсОО "НБ" устанавливалась бетоносмесительная башня, которая упала на здание, внутри которого были трое рабочих, в их числе иностранец. Они погибли", - сообщили в ведомстве.
Возбуждено дело по статье "Нарушение правил безопасности горных, строительных или иных работ" УК Кыргызстана. Трое подозреваемых водворены в ИВС.
Последние новости
11:48
В Карабахе и Восточном Зангезуре создают свободные от болезней животных зоныЗдоровье
11:42
Фото
Начальник Генштаба посетил в Беларуси могилу Национального героя АзербайджанаАрмия
11:40
Фото
АБИФ и ARGS Holding инвестируют в развитие стекольного производства в АзербайджанеБизнес
11:40
Азербайджан объявил имя своего представителя на детском "Евровидении-2025"Kультурная политика
11:35
Британские ВМС сообщили об инциденте с судном недалеко от побережья ЙеменаДругие страны
11:32
Фото
АБИФ и Basalt Group вложатся в производство базальта в АзербайджанеБизнес
11:31
Азербайджан и Иран подтвердили намерение расширять сотрудничество - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
11:29
АПБА: Азербайджан получил статус страны, свободной от болезней птиц и животныхЗдоровье
11:22
Фото