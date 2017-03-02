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    На берегах Ливии напали на плавающий под турецким флагом и занимающийся нефтеперевозкой корабль, 4 человека взяты в заложники

    Личность взятых в заложники людей и их гражданство пока неизвестны

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ В результате нападения на берегах ливийского порта Звара на плавающий под турецким флагом и занимающийся нефтеперевозкой корабль "Хаджи Телли", 4 человека были взяты в заложники.

    Как сообщает Report со ссылкой на T24, на палубе корабля находились 11 человек.

    Отмечается, что 7 из них отпустили, а 4 взяли в заложники.

    В информации говорится, что проникшая на корабль вооруженная группировка из 5 человек насильно похитила 4 человек.

    Личность взятых в заложники людей и их гражданство пока неизвестны. 

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