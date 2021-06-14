На АЗС в Новосибирске произошел пожар, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО 3

Число пострадавших в результате пожара на газовой автозаправочной станции в Новосибирске увеличилось с 25 до 30.

Число пострадавших в результате пожара на газовой автозаправочной станции в Новосибирске увеличилось с 25 до 30.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Люди продолжают обращаться за медицинской помощью после пожара на АЗС. По последним данным, их количество выросло до 30 человек. Пятерым помощь оказывается амбулаторно, остальные госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Он не исключил, что число пострадавших еще может возрасти.

Источник уточнил, что у большинства пострадавших ожоги.

Семь из них находятся в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести либо имеют легкие повреждения.

18.45

Количество пострадавших при пожаре на газовой автозаправочной станции в Новосибирске возросло до 25-ти.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили медики.

Ранее главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова сообщала о 21 пострадавшем. "Уже 21 пострадавший. У нас прибавились два мужчины средней степени тяжести, два мужчины тяжелой степени и один ребенок девяти лет средней степени тяжести", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что пострадавшие обратились в ближайшую больницу, позднее медики перевели их в ожоговый центр.

По данным источника в экстренных службах, госпитализированы 17 человек. "По последним данным, пострадал в результате пожара 21 человек, 17 из них госпитализированы", - сказал собеседник агентства, добавив, что четверо от госпитализации отказались.

17.00

Количество пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске выросло до 20 человек, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

По предварительным данным, причиной взрыва и пожара на газовой автозаправочной станции стал выброс газа.

16:59

На автозаправочной станции в Новосибирске произошел пожар. На месте возгорания происходят взрывы резервуаров с жидким топливом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

"Гусинобродское шоссе, 60. Горит автозаправочная станция, в том числе на газовом топливе. Происходят взрывы резервуаров с жидким топливом <...>", - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, число пострадавших в результате взрывов и пожара на газовой автозаправочной станции в Новосибирске составило 16 человек.

"Медицинская помощь потребовалась 16 пострадавшим. Степень тяжести [их состояния] устанавливается. Среди них двое пожарных. Оба госпитализированы", - сказал собеседник агентства.