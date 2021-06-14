О нас
Report Georgia
Аудио новости

На АЗС в Новосибирске произошел пожар, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО 3

На АЗС в Новосибирске произошел пожар, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО 3 Число пострадавших в результате пожара на газовой автозаправочной станции в Новосибирске увеличилось с 25 до 30.
В регионе
14 июня 2021 г. 19:25
На АЗС в Новосибирске произошел пожар, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО 3

Число пострадавших в результате пожара на газовой автозаправочной станции в Новосибирске увеличилось с 25 до 30.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Люди продолжают обращаться за медицинской помощью после пожара на АЗС. По последним данным, их количество выросло до 30 человек. Пятерым помощь оказывается амбулаторно, остальные госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Он не исключил, что число пострадавших еще может возрасти.

Источник уточнил, что у большинства пострадавших ожоги.

Семь из них находятся в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести либо имеют легкие повреждения.

18.45

Количество пострадавших при пожаре на газовой автозаправочной станции в Новосибирске возросло до 25-ти.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили медики.

Ранее главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова сообщала о 21 пострадавшем. "Уже 21 пострадавший. У нас прибавились два мужчины средней степени тяжести, два мужчины тяжелой степени и один ребенок девяти лет средней степени тяжести", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что пострадавшие обратились в ближайшую больницу, позднее медики перевели их в ожоговый центр.

По данным источника в экстренных службах, госпитализированы 17 человек. "По последним данным, пострадал в результате пожара 21 человек, 17 из них госпитализированы", - сказал собеседник агентства, добавив, что четверо от госпитализации отказались.

17.00

Количество пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске выросло до 20 человек, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

По предварительным данным, причиной взрыва и пожара на газовой автозаправочной станции стал выброс газа.

16:59

На автозаправочной станции в Новосибирске произошел пожар. На месте возгорания происходят взрывы резервуаров с жидким топливом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

"Гусинобродское шоссе, 60. Горит автозаправочная станция, в том числе на газовом топливе. Происходят взрывы резервуаров с жидким топливом <...>", - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, число пострадавших в результате взрывов и пожара на газовой автозаправочной станции в Новосибирске составило 16 человек.

"Медицинская помощь потребовалась 16 пострадавшим. Степень тяжести [их состояния] устанавливается. Среди них двое пожарных. Оба госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Физулинский район
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Физулинский район
14 июня 2021 г. 15:23
Шамиль Айрым: Во время визита в Шушу Эрдоган направит месседжи миру
Шамиль Айрым: Во время визита в Шушу Эрдоган направит месседжи миру
14 июня 2021 г. 14:57
Президент наградил журналистов, погибших при подрыве мины в Кельбаджаре
Президент наградил журналистов, погибших при подрыве мины в Кельбаджаре
14 июня 2021 г. 14:29
Минобороны: 10 военнослужащих числятся пропавшими без вести
Минобороны: 10 военнослужащих числятся пропавшими без вести
14 июня 2021 г. 14:03
В США почтили память журналистов-шехидов
ФотоВ США почтили память журналистов-шехидов
14 июня 2021 г. 13:19
“Агдамский прорыв” Алиева: Армения выдала Азербайджану карты минных полей
“Агдамский прорыв” Алиева: Армения выдала Азербайджану карты минных полей
12 июня 2021 г. 19:10
В США назвали лауреатов Пулитцеровской премии
ФотоВ США назвали лауреатов Пулитцеровской премии
12 июня 2021 г. 07:56
Позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении вновь подверглись обстрелу
Позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении вновь подверглись обстрелу
11 июня 2021 г. 19:49
Министр культуры ответил на замечание Самира Шарифова
Министр культуры ответил на замечание Самира Шарифова
11 июня 2021 г. 19:27
Ильхам Алиев: Сегодня отношения между Азербайджаном и Соединенным Королевством успешно развиваются
Ильхам Алиев: Сегодня отношения между Азербайджаном и Соединенным Королевством успешно развиваются
11 июня 2021 г. 17:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi