На АЗС в Новосибирске произошел пожар, есть пострадавшие

На автозаправочной станции в Октябрьском районе Новосибирска произошел пожар. На месте возгорания происходят взрывы резервуаров с жидким топливом.

На автозаправочной станции в Новосибирске произошел пожар. На месте возгорания происходят взрывы резервуаров с жидким топливом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

"Гусинобродское шоссе, 60. Горит автозаправочная станция, в том числе на газовом топливе. Происходят взрывы резервуаров с жидким топливом <...>", - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, число пострадавших в результате взрывов и пожара на газовой автозаправочной станции в Новосибирске составило 16 человек.

"Медицинская помощь потребовалась 16 пострадавшим. Степень тяжести [их состояния] устанавливается. Среди них двое пожарных. Оба госпитализированы", - сказал собеседник агентства.