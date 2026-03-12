Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    На авиазаводе в РФ пострадали семь человек из-за опрокинутого оборудования

    В регионе
    • 12 марта, 2026
    • 12:20
    На авиазаводе в РФ пострадали семь человек из-за опрокинутого оборудования

    На территории Иркутского авиазавода (Россия) было опрокинуто оборудование для наземного обслуживания воздушных судов, 7 человек получили травмы.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

    Иркутский авиазавод техобслуживание самолетов
    Лента новостей