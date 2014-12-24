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    На мероприятии по случаю 100-летия трагедии в Сарыкамыш примут участие 100 тысяч человек

    На мероприятие приглашены представители из 16-ти стран

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Состоится церемония почтения памяти 90 тысяч шехидов, замерзших у подножия горы Аллахуакбар во время движения Сарыкамыш. Мероприятие организовано Карским приграничным обществом (Гарс серхедбою дернейи).

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, на мероприятие по случаю 100-летия трагедии пригласят представителей из 16 стран.

    По словам руководителя общества Магеррама Йылдыза, каждый год собравшиеся у подножия горы Аллахуакбар представители тюркского мира отдают дань памяти павшим: "На мероприятии, приуроченном к 100-летию трагедии, память шехидов почтят 100 тысяч человек".

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