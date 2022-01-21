МВФ предоставит Молдове кредиты на сумму 440 млн долларов

Парламент Молдовы одобрил решение правительства взять два кредита у Международного валютного фонда (МВФ) на общую сумму около 440 млн долларов США.

Парламент Молдовы одобрил решение правительства взять два кредита у Международного валютного фонда (МВФ) на общую сумму около 440 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на молдавские СМИ, об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

Внешний госзайм от МВФ будет привлекаться через механизм расширенного кредитования (ECF) и механизм расширенного финансирования (EFF).

Средства предполагают использовать для реализации различных проектов в областях инфраструктуры, энергетики, здравоохранения, образования, а также для создания в Молдове новых рабочих мест. Оба кредита должны быть погашены в течение десяти лет.

При этом через механизм расширенного кредитования республика получит около 147 млн долларов, а кредит должен быть погашен десятью равными долями, процентная ставка будет устанавливаться каждые два года.

Еще 293 млн долларов, полученных через механизм расширенного финансирования , нужно будет вернуть 12 частями. Процентная ставка в этом случае плавающая, и на 20 декабря она составляла 1,05%.