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МВФ предоставит Молдове кредиты на сумму 440 млн долларов

МВФ предоставит Молдове кредиты на сумму 440 млн долларов Парламент Молдовы одобрил решение правительства взять два кредита у Международного валютного фонда (МВФ) на общую сумму около 440 млн долларов США.
В регионе
21 января 2022 г. 19:59

Парламент Молдовы одобрил решение правительства взять два кредита у Международного валютного фонда (МВФ) на общую сумму около 440 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на молдавские СМИ, об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

Внешний госзайм от МВФ будет привлекаться через механизм расширенного кредитования (ECF) и механизм расширенного финансирования (EFF).

Средства предполагают использовать для реализации различных проектов в областях инфраструктуры, энергетики, здравоохранения, образования, а также для создания в Молдове новых рабочих мест. Оба кредита должны быть погашены в течение десяти лет.

При этом через механизм расширенного кредитования республика получит около 147 млн долларов, а кредит должен быть погашен десятью равными долями, процентная ставка будет устанавливаться каждые два года.

Еще 293 млн долларов, полученных через механизм расширенного финансирования , нужно будет вернуть 12 частями. Процентная ставка в этом случае плавающая, и на 20 декабря она составляла 1,05%.

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