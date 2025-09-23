МВД: В России незаконно находятся 670 тыс. иностранцев
В регионе
- 23 сентября, 2025
- 13:49
В России сейчас незаконно находятся 670 тыс. иностранных граждан.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил первый замглавы МВД РФ Александр Горовой на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека.
"На сегодня 670 тыс. человек остаются в стране незаконно, треть из них - женщины и дети", - сказал он.
Последние новости
14:50
Эмин Гусейнов: Карабах привлекателен для иностранных инвесторовВнутренняя политика
14:33
Посол США: Еревану и Баку необходимо подписать и ратифицировать мирный договорВ регионе
14:26
Глава МИД: Венгрия не намерена отказываться от закупок нефти в РоссииДругие страны
14:24
Комитет Европарламента проголосовал против лишения иммунитета депутатов по запросу ВенгрииДругие страны
14:23
Город Агдам примет первых жителей в ноябреВнутренняя политика
14:19
Фото
Археологи нашли в Масаллы уникальный образец кувшинного погребенияЭто интересно
14:19
API Holding и SOCAR подписали соглашение по Italiana PetroliЭнергетика
14:17
Песков: Заявления Дании о возможной причастности РФ к инциденту в аэропорту - голословныВ регионе
14:15
Фото