МВД: В России незаконно находятся 670 тыс. иностранцев

В России сейчас незаконно находятся 670 тыс. иностранных граждан.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил первый замглавы МВД РФ Александр Горовой на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека.

"На сегодня 670 тыс. человек остаются в стране незаконно, треть из них - женщины и дети", - сказал он.