Rusiyada 670 min əcnəbinin qanunsuz yaşadığı müəyyən olunub
Region
- 23 sentyabr, 2025
- 15:04
Hazırda Rusiyada 670 min xarici vətəndaş qanunsuz qalır.
"Report" yerli KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin birinci müavini Aleksandr Qorovoy İnsan Hüquqları üzrə Səlahiyyətlilərin Ümumrusiya Koordinasiya Şurasında bildirib.
"Bu gün ölkədə 670 min insan qanunsuz qalır, onların üçdə biri qadınlar və uşaqlardır", - o qeyd edib.
