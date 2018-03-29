МВД: В Дагестане за прошлый год уничтожено 40 боевиков и ликвидировано шесть групп

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Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Сотрудники правоохранительных органов Дагестана уничтожили за 2017 год 40 боевиков и полностью ликвидировали шесть диверсионно-террористических групп.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр МВД республики Абдурашид Магомедов на сессии Народного собрания.

По его словам, благодаря действиям правоохранителей в республике удалось не допустить совершение терактов, при этом количество действующих членов НВФ в Дагестане достигло исторического минимума.

Так, в 2017 году в Дагестане было зарегистрировано 531 преступление террористического характера, из них 373 связаны с незаконными вооруженными формированиями.

"Ликвидировано 40 бандитов, полностью уничтожены шесть диверсионно-террористических групп, 312 боевиков и их пособников были задержаны, 19 сдались добровольно. Численный состав бандгрупп сократился в разы и достиг исторического минимума за последние 20 лет. Осталось шесть действующих бандитов. Устанавливается их местонахождение", - добавил министр.