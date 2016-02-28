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    ​МВД Турции: с начала года полиция обезвредила 18 смертников

    Турецкие власти в настоящее время продолжают расследование теракта в Анкаре, произошедшего 17 февраля

    Баку. 28 Февраля. REPORT.AZ/ Министр внутренних дел Турции Эфкан Ала заявил, что турецкая полиция предотвратила с начала года атаки 18 террористов-смертников и обезвредила три заминированных террористами автомобиля.

    Как передает Report, об этом заявил Ала в эфире телеканала Kanal 7.

    "С начала года мы предотвратили 18 таких инцидентов (терактов с участием смертников). Перед Новым годом был схвачен террорист с бомбой, который хотел залить кровью встречу Нового года (в Анкаре). Мы не можем раскрыть информацию о большинстве обезвреженных смертников. Обезврежены три из четырех транспортных средств, заминированных террористами. На днях мы обнаружили такую машину на стоянке университета Богазичи (в Стамбуле), один человек был арестован", — заявил он.

    По его словам, турецкие власти в настоящее время продолжают расследование, которое должно дать ответ на вопрос, возможно ли было предотвратить теракт 17 февраля в Анкаре.

    Взрыв заминированного автомобиля произошел 17 февраля на оживленном перекрестке в центре турецкой столицы неподалеку от зданий парламента, генштаба и общежития для военных. Погибли 29 человек, ранения получил 61.

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