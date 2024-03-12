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МВД России объявил в розыск министра внутренних дел Эстонии

МВД России объявил в розыск министра внутренних дел Эстонии Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс объявлен Министерством внутренних дел России в розыск по уголовной статье.
В регионе
12 марта 2024 г. 15:57
МВД России объявил в розыск министра внутренних дел Эстонии

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс объявлен Министерством внутренних дел России в розыск по уголовной статье.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из базы розыска министерства.

"Ляэнеметс Лаури. Разыскивается по статье УК", - сказано в базе. По какой статье ведется розыск, в базе не указано.

В правоохранительных органах уточнили, что в отношении Ляэнеметса возбуждено уголовное дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.

13 февраля МВД РФ объявило премьер-министра Эстонии Каю Каллас и госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа в розыск по уголовной статье. Они также стали фигурантами дел об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.

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Версия на английском языке Russian Internal Ministry puts Estonian Interior Minister on wanted list

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