МВД России объявил в розыск министра внутренних дел Эстонии

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс объявлен Министерством внутренних дел России в розыск по уголовной статье.

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс объявлен Министерством внутренних дел России в розыск по уголовной статье.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из базы розыска министерства.

"Ляэнеметс Лаури. Разыскивается по статье УК", - сказано в базе. По какой статье ведется розыск, в базе не указано.

В правоохранительных органах уточнили, что в отношении Ляэнеметса возбуждено уголовное дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.

13 февраля МВД РФ объявило премьер-министра Эстонии Каю Каллас и госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа в розыск по уголовной статье. Они также стали фигурантами дел об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.