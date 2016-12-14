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    МВД России не хватает средств на выдворение из страны мигрантов

    Колокольцев: Условия в спецучреждениях для мигрантов, подлежащих депортации, не самые лучшие

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Наблюдается нехватка бюджетных средств на выдворение из России мигрантов. Как сообщает Report, об этом заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в ходе выступления в Совете Федерации.

    По его словам, 100 млн рублей, выделенных для принудительного выдворения мигрантов, помогли Федеральной службе судебных приставов выслать из страны только 1 650 иностранцев из содержащихся в спецучреждениях для мигрантов 4 428 человек.

    Глава МВД России сообщил о переполненности специальных учреждений для мигрантов, подлежащих депортации, отметив, что условия в них не самые лучшие. 

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