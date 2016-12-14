МВД России не хватает средств на выдворение из страны мигрантов

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Наблюдается нехватка бюджетных средств на выдворение из России мигрантов. Как сообщает Report, об этом заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в ходе выступления в Совете Федерации.

По его словам, 100 млн рублей, выделенных для принудительного выдворения мигрантов, помогли Федеральной службе судебных приставов выслать из страны только 1 650 иностранцев из содержащихся в спецучреждениях для мигрантов 4 428 человек.

Глава МВД России сообщил о переполненности специальных учреждений для мигрантов, подлежащих депортации, отметив, что условия в них не самые лучшие.