МВД Кыргызстана задержали мужчину, вербовавшего граждан для участия в боях в Сирии

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Сотрудниками МВД Кыргызстана задержан 19-летний житель республики, который занимался вербовкой граждан для участия в вооруженном конфликте в Сирии и Ираке в рядах террористических организаций. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе МВД Кыргызстана.

"Подозреваемый был задержан в ходе очередных оперативно-розыскных мероприятий по выявлению каналов вербовки и отправки жителей Оша (областной центр) и Ошской области в сирийско-иракскую зону для участия в военных действиях в составе террористических объединений", - заявила пресс-служба. Имя и фамилия задержанного в интересах следствия пока не разглашаются. "Кроме вербовки данный гражданин занимался решением вопросов, связанных с финансированием, оформлением документов и обеспечением авиабилетами выезжающих в зоны боевых конфликтов", - утверждает МВД.

По словам представителей ведомства, вербовщик является членом террористической организации "Катибат аль-Имам Бухари", деятельность которой запрещена в Кыргызстане. Во время обыска у него были обнаружены самодельные взрывные устройства, бутылки с зажигательной смесью, а также "деструктивная религиозная литература". "Ранее была получена информация о намерении данного гражданина организовать террористические акции с использованием самодельных взрывных устройств", - подчеркнули в МВД.

По данным киргизских властей, в общей сложности из республики для участия в вооруженном конфликте в рядах террористических бандформирований на территории Сирии и Ирака выехали около 500 граждан. В их числе примерно 120 женщин.