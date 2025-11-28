МВД Казахстана: Расследуются 10 уголовных дел по фактам дропперства

В Казахстане рассматриваются 10 уголовных дел, связанных с фактами сознательного предоставления владельцами банковских счетов своих реквизитов наркосбытчикам за материальное вознаграждение.

Как передает Report, об этом сообщает 24.kz со ссылкой на МВД Казахстана.

"С 16 сентября введена уголовная ответственность за предоставление доступа к своему банковскому счету третьим лицам с использованием денежных средств в преступных целях - так называемое дропперство. Соответствующие изменения закреплены в статье 232-1 Уголовного кодекса РК. Министерство внутренних дел продолжает целенаправленную работу по противодействию финансированию наркопреступности", - сообщили в ведомстве.

В МВД привели несколько фактов дропперства за последнее время. В Уральске 18-летний молодой человек передал свою платежную карту преступной группе, которая использовалась наркосбытчиками. Подозреваемый задержан и дал признательные показания.

В Семее 23-летний местный житель предоставил злоумышленникам доступ к своей банковской карте, которая на протяжении трех месяцев применялась для вывода денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Атырауской области 21-летняя девушка получила более 400 переводов на свою банковскую карту от сбыта наркотиков.

Комитет по противодействию наркопреступности МВД предупреждает, что за совершение таких преступлений предусмотрена ответственность - от штрафа в размере 200 месячных расчетных показателей до 7 лет лишения свободы.