    МВД Казахстана: Контрабандой из страны вывезено 30 тыс. тонн топлива на $15,4 млн

    В регионе
    • 26 ноября, 2025
    • 09:21
    МВД Казахстана обнародовало несколько фактов хищения и контрабанды нефтепродуктов.

    Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на сообщение ведомства.

    "В ноябре в Актюбинской области сотрудниками полиции изобличена деятельность группы лиц, занимавшихся хищением и перевозкой первичного продукта нефтепереработки по поддельным документам", - говорится в сообщении.

    Водители грузовиков задержаны в двух регионах Казахстана, которые "по указанию организаторов незаконно перевозили порядка 60 тонн нефтепродуктов".

    В ходе обысков в местах проживания фигурантов дела, а также в офисе одного из предприятий полиция изъяла около 400 тонн нефтепродуктов. Правоохранители обнаружили у них огнестрельное и газовое оружие, документацию, "подтверждающую противоправные операции".

    Еще одно дело касается организации канала контрабандного вывоза нефтепродуктов за рубеж.

    "По предварительным данным, предприятием экспортирован объем свыше 30 тыс. тонн топлива на сумму порядка 8 млрд тенге ($15,4 млн)", - отметили в полиции.

    Казахстан контрабанда нефтепродукты хищение

    Лента новостей