Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    МВД: Из Грузии депортирован 121 иностранный гражданин

    В регионе
    • 03 ноября, 2025
    • 11:54
    МВД: Из Грузии депортирован 121 иностранный гражданин

    Грузия за последний месяц выдворила из страны 121 иностранного гражданина.

    Как передает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении МВД.

    "Департамент миграции Министерства внутренних дел Грузи в результате принятых за последний месяц комплексных мер из страны был депортирован в общей сложности 121 гражданин Индии, Ирана, Турции, Пакистана, Ирака, Египта, Ливана, Марокко, Филиппин, Иордании, Бангладеш, Чада, Кот-д'Ивуара, Румынии, России, Нигерии и других стран", - сказано в сообщении.

    По их словам, в соответствии с действующим законодательством высланным лицам запрещен въезд в страну.

    Грузия депортация МВД

    Последние новости

    12:05

    Бывший помощник Рамиза Мехдиева арестован

    Происшествия
    12:01

    Лига чемпионов УЕФА: В матче с "Карабахом" 800 болельщиков поддержат "Челси"

    Футбол
    12:01

    Стали известны детали коррупционного дела замглавы ИВ Гарадагского района

    Происшествия
    11:58
    Фото

    Проект мечети Джебраила представлен общественности

    Внутренняя политика
    11:54

    МВД: Из Грузии депортирован 121 иностранный гражданин

    В регионе
    11:51
    Фото

    Проведен обучающий семинар TOT для учителей по медиаграмотности

    Медиа
    11:48

    Бакинский торговый центр существенно сократил уставный капитал

    Бизнес
    11:47

    На процессе по делу о пожаре в Перинатальном центре озвучены показания экспертов и свидетелей

    Происшествия
    11:45

    Обнародованы объемы заказов на поставку газа из Азербайджана в Европу по TAP

    Энергетика
    Лента новостей