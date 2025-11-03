МВД: Из Грузии депортирован 121 иностранный гражданин
- 03 ноября, 2025
- 11:54
Грузия за последний месяц выдворила из страны 121 иностранного гражданина.
Как передает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении МВД.
"Департамент миграции Министерства внутренних дел Грузи в результате принятых за последний месяц комплексных мер из страны был депортирован в общей сложности 121 гражданин Индии, Ирана, Турции, Пакистана, Ирака, Египта, Ливана, Марокко, Филиппин, Иордании, Бангладеш, Чада, Кот-д'Ивуара, Румынии, России, Нигерии и других стран", - сказано в сообщении.
По их словам, в соответствии с действующим законодательством высланным лицам запрещен въезд в страну.
