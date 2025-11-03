МВД: Из Грузии депортирован 121 иностранный гражданин

Грузия за последний месяц выдворила из страны 121 иностранного гражданина.

Как передает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении МВД.

"Департамент миграции Министерства внутренних дел Грузи в результате принятых за последний месяц комплексных мер из страны был депортирован в общей сложности 121 гражданин Индии, Ирана, Турции, Пакистана, Ирака, Египта, Ливана, Марокко, Филиппин, Иордании, Бангладеш, Чада, Кот-д'Ивуара, Румынии, России, Нигерии и других стран", - сказано в сообщении.

По их словам, в соответствии с действующим законодательством высланным лицам запрещен въезд в страну.