    В регионе
    • 21 октября, 2025
    • 17:47
    МВД Грузии: За последние два дня в Тбилиси задержаны 14 человек

    В течение последних двух дней за нарушения на акциях протеста в Тбилиси задержаны 14 человек.

    Как передает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили в МВД Грузии.

    Один из них переведен в центр психического здоровья и превенции наркомании, где пройдет принудительное лечение.

    Все задержанные обвиняются в неподчинении требованию полиции, искусственном перекрытии дороги и помехе работе транспорта.

