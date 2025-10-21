МВД Грузии: За последние два дня в Тбилиси задержаны 14 человек

В течение последних двух дней за нарушения на акциях протеста в Тбилиси задержаны 14 человек.

Как передает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили в МВД Грузии.

Один из них переведен в центр психического здоровья и превенции наркомании, где пройдет принудительное лечение.

Все задержанные обвиняются в неподчинении требованию полиции, искусственном перекрытии дороги и помехе работе транспорта.