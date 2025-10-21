МВД Грузии: За последние два дня в Тбилиси задержаны 14 человек
В регионе
- 21 октября, 2025
- 17:47
В течение последних двух дней за нарушения на акциях протеста в Тбилиси задержаны 14 человек.
Как передает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили в МВД Грузии.
Один из них переведен в центр психического здоровья и превенции наркомании, где пройдет принудительное лечение.
Все задержанные обвиняются в неподчинении требованию полиции, искусственном перекрытии дороги и помехе работе транспорта.
Последние новости
18:25
Глава ТПП: Европейской экономике нужны новые торговые партнеры, и Азербайджан - логичный выборБизнес
18:18
В Азербайджане поступления в бюджет от приватизации госимущества выросли на 2%Финансы
18:15
В Армении арестован главный архитектор ГюмриВ регионе
18:13
Азербайджан, Латвия, Эстония и Финляндия подписали ряд меморандумовБизнес
18:10
Пашинян отбыл с рабочим визитом в ГрузиюВ регионе
18:08
Айдар Абилдабеков: Азербайджан и Казахстан на бизнес-форуме подписали 16 документовБизнес
18:06
Городской совет Анкары будет сотрудничать с посольством Азербайджана в ТурцииВнешняя политика
18:03
Эстонский эксперт: Азербайджан создает доверительную среду для инвестицийБизнес
18:01