МВД Грузии выступило с предупреждением в адрес демонстрантов

Министерство внутренних дел (МВД) Грузии обратилось к участникам акции, проходящей на проспекте Меликишвили в Тбилиси.

Как сообщает местное бюро Report, ведомство призвало демонстрантов выражать свою позицию в установленных законом рамках, в противном случае полиция примет меры в их отношении.

В заявлении ведомства отмечается, что не следует допускать искусственного нагнетания обстановки.

В МВД также сообщили, что полиция в начале предотвратила эскалацию конфликта между участниками акции. Однако подчеркивается, что некоторые лица все еще продолжают нарушать общественный порядок.