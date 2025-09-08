МВД Грузии выступило с предупреждением в адрес демонстрантов
В регионе
- 08 сентября, 2025
- 21:54
Министерство внутренних дел (МВД) Грузии обратилось к участникам акции, проходящей на проспекте Меликишвили в Тбилиси.
Как сообщает местное бюро Report, ведомство призвало демонстрантов выражать свою позицию в установленных законом рамках, в противном случае полиция примет меры в их отношении.
В заявлении ведомства отмечается, что не следует допускать искусственного нагнетания обстановки.
В МВД также сообщили, что полиция в начале предотвратила эскалацию конфликта между участниками акции. Однако подчеркивается, что некоторые лица все еще продолжают нарушать общественный порядок.
