МВД Грузии ведет расследование по факту нападения на туристов в горах

Министерство внутренних дел Грузии расследует факт вооруженного нападения на туристов из России в высокогорной Местия, в регионе Самегрело - Земо Сванети.

Министерство внутренних дел Грузии расследует факт вооруженного нападения на туристов из России в высокогорной Местия, в регионе Самегрело - Земо Сванети.

Как передает Report, об этом сообщает Первый канал Грузии.

На супружескую пару накануне напали у села Накра. Нападавших предположительно было двое.

По информации телеканала "Мтавари архи", неизвестные лица, предположительно, предприняли попытку сексуального насилия в отношении женщины. Они потребовали от мужчины выйти из машины, в ходе чего началась потасовка, злоумышленники открыли огонь и ранили мужчину.

Согласно показаниям женщины, нападавшие увезли ее мужа в машине, когда он был без сознания.

По данным СМИ, автомобиль найден, и в салоне обнаружены следы крови, но местонахождение иностранного гражданина по-прежнему неизвестно. Его поиски продолжаются.

На данный момент известно, что уголовное дело возбуждено по двум статьям УК Грузии – "Разбой" и "Противоправное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия".