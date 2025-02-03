МВД Грузии сообщил о задержании свыше 30 человек у торгового центра Tbilisi Mall

МВД Грузии подтвердило задержание 31 человека в ходе акции протеста на Аллее Агмашенебели, у торгового центра Tbilisi Mall.

МВД Грузии подтвердило задержание 31 человека в ходе акции протеста на Аллее Агмашенебели, у торгового центра Tbilisi Mall.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

Они задержаны в административном порядке, по 173-й статье (неподчинение требованию сотрудника полиции).

Среди задержанных - бывший президент Нацбанка Георгий Кадагидзе и экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава.

Отмечается, что часть задержанных уже освобождена под подписку о невыезде, среди один из лидеров "Коалиции за перемены" Ника Мелиа.