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МВД Грузии сообщил о задержании свыше 30 человек у торгового центра Tbilisi Mall

МВД Грузии сообщил о задержании свыше 30 человек у торгового центра Tbilisi Mall МВД Грузии подтвердило задержание 31 человека в ходе акции протеста на Аллее Агмашенебели, у торгового центра Tbilisi Mall.
В регионе
3 февраля 2025 г. 12:11
МВД Грузии сообщил о задержании свыше 30 человек у торгового центра Tbilisi Mall

МВД Грузии подтвердило задержание 31 человека в ходе акции протеста на Аллее Агмашенебели, у торгового центра Tbilisi Mall.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

Они задержаны в административном порядке, по 173-й статье (неподчинение требованию сотрудника полиции).

Среди задержанных - бывший президент Нацбанка Георгий Кадагидзе и экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава.

Отмечается, что часть задержанных уже освобождена под подписку о невыезде, среди один из лидеров "Коалиции за перемены" Ника Мелиа.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda ticarət mərkəzi yaxınlığında 30-dan çox şəxs saxlanılıb

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