МВД Грузии сообщил о задержании свыше 30 человек у торгового центра Tbilisi Mall

МВД Грузии подтвердило задержание 31 человека в ходе акции протеста на Аллее Агмашенебели, у торгового центра Tbilisi Mall.
Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.
Они задержаны в административном порядке, по 173-й статье (неподчинение требованию сотрудника полиции).
Среди задержанных - бывший президент Нацбанка Георгий Кадагидзе и экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава.
Отмечается, что часть задержанных уже освобождена под подписку о невыезде, среди один из лидеров "Коалиции за перемены" Ника Мелиа.