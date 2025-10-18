Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    В регионе
    • 18 октября, 2025
    • 21:40
    МВД Грузии призвало протестующих освободить проезжую часть в Тбилиси

    Министерство внутренних дел Грузии обратилось к участникам акции протеста в Тбилиси с призывом освободить проезжую часть, пригрозив принять меры в случае неповиновения.

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в заявлении ведомства.

    "Призываем участников и организаторов акции соблюдать требования закона и в соответствии с положениями 13-й статьи закона "О собраниях и манифестациях" в течение 15 минут открыть проезжую часть и обеспечить беспрепятственное движение транспорта на проспекте Руставели", - подчеркнули в МВД Грузии.

    В противном случае, по данным министерства, оно установит личности и накажет правонарушителей.

    Перед зданием парламента Грузии в столице проходит немногочисленная демонстрация. Ее участники перекрыли проезжую часть, несмотря на достаточное пространство в пешеходной зоне.

    Парламент Грузии 16 октября принял поправки к административному и уголовному кодексам. Теперь участнику акции протеста, которая умещается в отведенной для пешеходов зоне, за перекрытие проезжей части дороги положен арест сроком на 15 дней. Аналогичное наказание предусмотрено, если демонстрант скрывает лицо под маской, имеет при себе запрещенные предметы. В случае неподчинения требованиям МВД прекратить акцию, при наличии оружия или пиротехники предусматривается арест на 60 суток. Повторное нарушение влечет за собой лишение свободы сроком на один год.

    МВД Грузии акция в Тбилиси
    Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi etirazçıları Tbilisidə yolu boşaltmağa çağırıb

