МВД Грузии призвало протестующих освободить проезжую часть в Тбилиси

Министерство внутренних дел Грузии обратилось к участникам акции протеста в Тбилиси с призывом освободить проезжую часть, пригрозив принять меры в случае неповиновения.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в заявлении ведомства.

"Призываем участников и организаторов акции соблюдать требования закона и в соответствии с положениями 13-й статьи закона "О собраниях и манифестациях" в течение 15 минут открыть проезжую часть и обеспечить беспрепятственное движение транспорта на проспекте Руставели", - подчеркнули в МВД Грузии.

В противном случае, по данным министерства, оно установит личности и накажет правонарушителей.

Перед зданием парламента Грузии в столице проходит немногочисленная демонстрация. Ее участники перекрыли проезжую часть, несмотря на достаточное пространство в пешеходной зоне.

Парламент Грузии 16 октября принял поправки к административному и уголовному кодексам. Теперь участнику акции протеста, которая умещается в отведенной для пешеходов зоне, за перекрытие проезжей части дороги положен арест сроком на 15 дней. Аналогичное наказание предусмотрено, если демонстрант скрывает лицо под маской, имеет при себе запрещенные предметы. В случае неподчинения требованиям МВД прекратить акцию, при наличии оружия или пиротехники предусматривается арест на 60 суток. Повторное нарушение влечет за собой лишение свободы сроком на один год.