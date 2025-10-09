МВД Грузии: По делу о беспорядках арестованы 44 человека
В регионе
- 09 октября, 2025
- 23:46
В Грузии число арестованных в связи с событиями, произошедшими в Тбилиси 4 октября, достигло 44 человек.
Как передает Report, об этом сообщил на брифинге заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе.
По его словам, поиски еще четверых продолжаются.
"Сотрудники МВД Грузии продолжают выявлять и привлекать к уголовной ответственности лиц, совершивших противоправные и насильственные действия в Тбилиси 4 октября текущего года", - отметил министр.
Последние новости
23:52
Трое турецких депутатов, ранее задержанных Израилем, вернулись на родинуВ регионе
23:46
МВД Грузии: По делу о беспорядках арестованы 44 человекаВ регионе
23:38
В Бельгии задержали подозреваемых в подготовке покушения на премьер-министраДругие страны
23:31
Турция приложила все усилия на глобальном уровне для прекращения войны в ГазеВ регионе
23:14
Турция обсуждает с Россией строительство АЭСВ регионе
23:00
Сенат США в седьмой раз не смог согласовать финансирование правительстваДругие страны
22:52
ХАМАС: КПП "Рафах" вновь начнет работать в обоих направленияхДругие страны
22:35
В ХАМАС заявили о завершении войны в ГазеДругие страны
22:30