Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность

    МВД Грузии: По делу о беспорядках арестованы 44 человека

    В регионе
    • 09 октября, 2025
    • 23:46
    МВД Грузии: По делу о беспорядках арестованы 44 человека

    В Грузии число арестованных в связи с событиями, произошедшими в Тбилиси 4 октября, достигло 44 человек.

    Как передает Report, об этом сообщил на брифинге заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе.

    По его словам, поиски еще четверых продолжаются.

    "Сотрудники МВД Грузии продолжают выявлять и привлекать к уголовной ответственности лиц, совершивших противоправные и насильственные действия в Тбилиси 4 октября текущего года", - отметил министр.

    акция в Тбилиси беспорядки МВД Грузии аресты

    Последние новости

    23:52

    Трое турецких депутатов, ранее задержанных Израилем, вернулись на родину

    В регионе
    23:46

    МВД Грузии: По делу о беспорядках арестованы 44 человека

    В регионе
    23:38

    В Бельгии задержали подозреваемых в подготовке покушения на премьер-министра

    Другие страны
    23:31

    Турция приложила все усилия на глобальном уровне для прекращения войны в Газе

    В регионе
    23:14

    Турция обсуждает с Россией строительство АЭС

    В регионе
    23:00

    Сенат США в седьмой раз не смог согласовать финансирование правительства

    Другие страны
    22:52

    ХАМАС: КПП "Рафах" вновь начнет работать в обоих направлениях

    Другие страны
    22:35

    В ХАМАС заявили о завершении войны в Газе

    Другие страны
    22:30

    Ермак: Украина вернула 23 ребенка и подростка с оккупированных территорий

    Другие страны
    Лента новостей