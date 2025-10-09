МВД Грузии: По делу о беспорядках арестованы 44 человека

В Грузии число арестованных в связи с событиями, произошедшими в Тбилиси 4 октября, достигло 44 человек.

Как передает Report, об этом сообщил на брифинге заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе.

По его словам, поиски еще четверых продолжаются.

"Сотрудники МВД Грузии продолжают выявлять и привлекать к уголовной ответственности лиц, совершивших противоправные и насильственные действия в Тбилиси 4 октября текущего года", - отметил министр.