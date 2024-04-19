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МВД Грузии: Митингующие пытались штурмовать здание парламента

МВД Грузии: Митингующие пытались штурмовать здание парламента За три дня митингов против поправок к закону об иноагентах у парламента в центре Тбилиси были задержаны 40 человек.
В регионе
19 апреля 2024 г. 13:52
МВД Грузии: Митингующие пытались штурмовать здание парламента

За три дня митингов против поправок к закону об иноагентах у парламента в центре Тбилиси были задержаны 40 человек.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури сказал в парламенте.

По его словам, пострадали пять полицейских, двое из них были госпитализированы.

Участники митинга планировали штурмом взять здание парламента.

"Они также пытались ворваться в административное здание, звучали призывы к штурму здания правительственной канцелярии, преследовали и словесно оскорбляли полицейских. Особенно активно действовали представители оппозиционных партий", - отметил он.

Отметим, что парламент Грузии одобрил поправки в первом чтении 17 апреля, после чего протесты в Тбилиси стали более многочисленными.

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