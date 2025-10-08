МВД Грузии: Число арестованных из-за беспорядков в Тбилиси возросло да 35

В Грузии на сегодняшний день сотрудниками правоохранительных органов задержаны уже 35 человек в связи с событиями, произошедшими в Тбилиси 4 октября.

Как передает Report, об этом на брифинге сообщил замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе.

По его словам, среди задержанных как организаторы митинга, так и участники, совершившие незаконные и насильственные действия.

Полученные в ходе расследования доказательства свидетельствуют о том, что 4 октября задержанные совместно с организаторами акции протеста сломали ограждения президентского дворца и попытались ворваться внутрь.

"Главное управление криминальной полиции МВД Грузии продолжает активное расследование преступных событий, произошедших в Тбилиси 4 октября текущего года", - говорится в сообщении.