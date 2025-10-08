Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    МВД Грузии: Число арестованных из-за беспорядков в Тбилиси возросло да 35

    В регионе
    • 08 октября, 2025
    • 22:39
    В Грузии на сегодняшний день сотрудниками правоохранительных органов задержаны уже 35 человек в связи с событиями, произошедшими в Тбилиси 4 октября.

    Как передает Report, об этом на брифинге сообщил замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе.

    По его словам, среди задержанных как организаторы митинга, так и участники, совершившие незаконные и насильственные действия.

    Полученные в ходе расследования доказательства свидетельствуют о том, что 4 октября задержанные совместно с организаторами акции протеста сломали ограждения президентского дворца и попытались ворваться внутрь.

    "Главное управление криминальной полиции МВД Грузии продолжает активное расследование преступных событий, произошедших в Тбилиси 4 октября текущего года", - говорится в сообщении.

    Tbilisidə iğtişaşlar nəticəsində həbs olunanların sayı 35-ə çatıb

