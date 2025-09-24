МВД Армении: Выясняются обстоятельства стрельбы во дворе одного из детсадов в Ереване

Правоохранители уточняют появившуюся в СМИ информацию о выстрелах во дворе одного из детсадов в Ереване.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря МВД Нарека Саркисяна.

"Обстоятельства выясняются", – заявил он.

Ранее ряд СМИ и пользователи соцсетей писали, что у детсада №107 в столичном административном районе Нор-Норк минувшей ночью произошла разборка с применением огнестрельного оружия. По некоторым данным, одна из пуль пробила окно детсада.