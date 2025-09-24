Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    В регионе
    • 24 сентября, 2025
    • 16:40
    МВД Армении: Выясняются обстоятельства стрельбы во дворе одного из детсадов в Ереване

    Правоохранители уточняют появившуюся в СМИ информацию о выстрелах во дворе одного из детсадов в Ереване.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря МВД Нарека Саркисяна.

    "Обстоятельства выясняются", – заявил он.

    Ранее ряд СМИ и пользователи соцсетей писали, что у детсада №107 в столичном административном районе Нор-Норк минувшей ночью произошла разборка с применением огнестрельного оружия. По некоторым данным, одна из пуль пробила окно детсада.

