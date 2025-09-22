Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    В регионе
    • 22 сентября, 2025
    • 14:09
    Мурад Мурадов: Частые контакты между Баку и Ереваном ускорят мирный процесс

    Частые обмены визитами и контактами между Баку и Ереваном могут содействовать ускорению мирного процесса между двумя странами.

    Как сообщает Report, об этом заместитель директора Центра Топчубашова Мурад Мурадов, находящийся в настоящее время в Ереване, сказал в комментариях Sputnik-Armenia.

    "Я рад, что мне удалось посетить Армению. Этот знак того, что мы (Азербайджан и Армения - ред.) на правильном пути. У них имеются позитивные намерения, есть истинное желание завершить этот процесс (мирный процесс - ред.), этот долгий процесс", - сказал Мурадов.

    Несмотря на прогресс в мирной повестке, он отметил наличие фактора, замедляющего подписание мирного договора.

    "Азербайджан давно высказал свою позицию. Страна готова превратить мирный договор из документа в реальность. Но для этого важен вопрос изменения Конституции Армении, а именно исключения упоминаний о потенциальных претензиях, связанных с Карабахом", - отметил эксперт.

    Отметим, что Мурад Мурадов принимает участие в 108-ом семинаре Роуз-Рот Парламентской Ассамблеи НАТО в Ереване. Ожидается, что он выступит в рамках одной из дискуссионных панелей мероприятия по теме мирного процесса между Азербайджаном и Арменией и региональным процессам.

    Армения Азербайджан мирное соглашение Мурад Мурадов
