Мурад Мурадов: Частые контакты между Баку и Ереваном ускорят мирный процесс

Частые обмены визитами и контактами между Баку и Ереваном могут содействовать ускорению мирного процесса между двумя странами.

Как сообщает Report, об этом заместитель директора Центра Топчубашова Мурад Мурадов, находящийся в настоящее время в Ереване, сказал в комментариях Sputnik-Armenia.

"Я рад, что мне удалось посетить Армению. Этот знак того, что мы (Азербайджан и Армения - ред.) на правильном пути. У них имеются позитивные намерения, есть истинное желание завершить этот процесс (мирный процесс - ред.), этот долгий процесс", - сказал Мурадов.

Несмотря на прогресс в мирной повестке, он отметил наличие фактора, замедляющего подписание мирного договора.

"Азербайджан давно высказал свою позицию. Страна готова превратить мирный договор из документа в реальность. Но для этого важен вопрос изменения Конституции Армении, а именно исключения упоминаний о потенциальных претензиях, связанных с Карабахом", - отметил эксперт.

Отметим, что Мурад Мурадов принимает участие в 108-ом семинаре Роуз-Рот Парламентской Ассамблеи НАТО в Ереване. Ожидается, что он выступит в рамках одной из дискуссионных панелей мероприятия по теме мирного процесса между Азербайджаном и Арменией и региональным процессам.