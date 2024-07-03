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Муфтият Дагестана объявил о временном запрете ношения никабов

Муфтият Дагестана объявил о временном запрете ношения никабов Муфтият Дагестана на основании заключения отдела фетв объявил о временном запрете ношения никабов.
В регионе
3 июля 2024 г. 10:13
Муфтият Дагестана объявил о временном запрете ношения никабов

Муфтият Дагестана на основании заключения отдела фетв объявил о временном запрете ношения никабов.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил в среду в видеообращении заместитель муфтия республики Абдулла Салимов в Telegram-канале.

"Муфтий, ссылаясь на обращение Министерства по национальной политике и делам религий, в котором сообщается о существующей угрозе безопасности населению республики, и на основании вынесенного вчера компетентного заключения отдела фетв объявляет о временном запрете на ношение никабов до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения", - сказал Салимов.

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