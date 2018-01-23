Мовлуд Чавушоглу: В борьбе против терроризма мы настроены решительно и никого не боимся

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ "Я сказал госсекретарю США Рексу Тиллерсену не разговаривать с нами на основе данных, предоставленных террористами".

Как сообщает Report со ссылкой на Hurriyet, об этом министр иностранных дел Турции Мовлуд Чавушоглу заявил в интервью журналистам в самолете по возвращении из поездки в Ирак.

Он раскрыл детали телефонного разговора с госсекретарем США: "Рекс Тиллерсон в нашем телефонном разговоре сказал: "Мовлуд, по информации наших друзей в сторону Турцию не выпускались ракеты". Я же сказал в ответ: "Мы считаем основными сведения, полученные от друзей, учитываем их". Затем я добавил: Во время операции "Щит Евфрата" YPG (одна из ветвей террористической РПК в Сирии - Report) вам говорил: "Мы не войдем в Ракку, не будем сотрудничать с вами". И сейчас делают подобное. Пожалуйста не говорите с нами на основе предоставленных ими сведений и на языке террористов".

Глава МИД Турции внес ясность и в вопрос об основных требованиях официального Вашингтона: "Мы говорим США: "Если вы не рядом с нами, тогда не кидайте тень на нашу работу и не стойте на пути". Террористы в Манбидже постоянно открывают огонь по территории Турции. В регионе "Щит Евфрата" Свободная Сирийская Армии совершила нападения. Если США не могут предотвратить, мы и там и будем их предотвращать".

По его словам, будущее турецко-американских отношений теперь зависит от шагов, которые предпримет Вашингтон. "Борьба с терроризмом для нас жизненно важный вопрос. Если сегодня мы не сделаем этот шаг, завтра моя страна столкнется с угрозой. В этом вопросе мы никого не боимся, полны решимости. Если и умрем, то один раз".

М.Чавушоглу отметил, что самое правильное решение в связи с сирийском Африном это передача региона местному населению: "После операции мы этого сделаем".

Глава внешнеполитического ведомства Турции сказал, что в ходе визита в Багдад обсудили вопрос проведения совместно с Ираком операции против РПК: "РПК не отличается от ИГИЛ. Мы предложили Ираку сотрудничество в вопросе очистки от террористов".