Мост в Стамбуле окрасился в цвета азербайджанского флага

В Стамбуле соединяющий континенты Босфорский мост подсвечен в цвета азербайджанского флага.
Как передает Report, исторический мост Фатех Султан Мехмет, освещенный по случаю 30-летия восстановления дипломатических отношений между Азербайджаном и Турцией, вызвал интерес населения и азербайджанцев, проживающих в Стамбуле.
Отметим, что вчера исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Турцией.
Турция стала первым государством, признавшим независимость Азербайджана 9 ноября 1991 года. Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 14 января 1992 года.