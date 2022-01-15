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Мост в Стамбуле окрасился в цвета азербайджанского флага

Мост в Стамбуле окрасился в цвета азербайджанского флага В Стамбуле соединяющий континенты Босфорский мост подсвечен в цвета азербайджанского флага.
В регионе
15 января 2022 г. 00:15
Мост в Стамбуле окрасился в цвета азербайджанского флага

В Стамбуле соединяющий континенты Босфорский мост подсвечен в цвета азербайджанского флага.

Как передает Report, исторический мост Фатех Султан Мехмет, освещенный по случаю 30-летия восстановления дипломатических отношений между Азербайджаном и Турцией, вызвал интерес населения и азербайджанцев, проживающих в Стамбуле.

Отметим, что вчера исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Турцией.

Турция стала первым государством, признавшим независимость Азербайджана 9 ноября 1991 года. Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 14 января 1992 года.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİstanbulun məşhur körpüsü Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb

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