Мост в Стамбуле окрасился в цвета азербайджанского флага

В Стамбуле соединяющий континенты Босфорский мост подсвечен в цвета азербайджанского флага.

В Стамбуле соединяющий континенты Босфорский мост подсвечен в цвета азербайджанского флага.

Как передает Report, исторический мост Фатех Султан Мехмет, освещенный по случаю 30-летия восстановления дипломатических отношений между Азербайджаном и Турцией, вызвал интерес населения и азербайджанцев, проживающих в Стамбуле.

Отметим, что вчера исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Турцией.

Турция стала первым государством, признавшим независимость Азербайджана 9 ноября 1991 года. Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 14 января 1992 года.