МИД РФ: Москва считает неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту МУС

Москва считает неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту МУС на фоне "ордеров" в отношении руководства России.

Москва считает неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту МУС на фоне "ордеров" в отношении руководства России.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил ТАСС сегодня источник в МИД России.

"В Москве считают абсолютно неприемлемыми планы официального Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда на фоне недавних незаконных и юридически ничтожных "ордеров" МУС в отношении российского руководства", - сказал источник.

Он также обратил внимание, что армянская сторона предупреждена "о крайне негативных" для двусторонних отношений последствиях возможных шагов Еревана.

Конституционный суд Армении 24 марта вынес решение, согласно которому присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда соответствует основному закону страны.