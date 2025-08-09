Москва ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет в РФ

Москва ожидает, что следующая после Аляски встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пройдет в РФ.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, президенту США передано соответствующее приглашение.

"Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни активной и напряженной проработке параметров встречи на Аляске, это будет непростой процесс", - отметил Ушаков.

Ранее Трамп заявил, что встреча с Путиным состоится 15 августа в американском штате Аляска. По словам Ушакова, Путин и Трамп в ходе саммита на Аляске сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.