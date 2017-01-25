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    Московский БМВ банк требует признать банкротом сына Тельмана Исмаилова

    Алекпер Исмаилов является совладельцем ряда компаний, входящих в группу АСТ

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Московский БМВ Банк требует в арбитражном суде Москвы признать банкротом Алекпера Исмаилова, сына известного бизнесмена Тельмана Исмаилова, основателя группы АСТ и экс-владельца Черкизовского рынка, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Заявление о банкротстве поступило в арбитраж 9 января, суд оставил его без движения до 27 февраля, поскольку банк нарушил процессуальные нормы при подаче заявления, в частности, указал сумму долга в иностранной валюте. Величина задолженности при этом в материалах суда пока не раскрывается.

    Алекпер Исмаилов является совладельцем ряда компаний, входящих в группу АСТ.

    Напомним, что арбитражный суд Московской области в августе признал обоснованным заявление БМ-Банка (прежнее название — Банк Москвы), входящего в группу ВТБ, о банкротстве Тельмана Исмаилова, ввел в отношении него реструктуризацию долгов, включил задолженность бизнесмена перед банком в размере около 17,4 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов.

    Российский БМВ Банк - "дочка" германского автоконцерна BMW, лицензию получил в 2008 году.

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