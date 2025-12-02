Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Мощности НПЗ в Казахстане расширят до 30 млн тонн нефти к 2032 году

    В регионе
    • 02 декабря, 2025
    • 10:51
    В Казахстане расширят мощности нефтеперерабатывающих заводов с 18 млн тонн в 2025 году до 30 млн тонн к 2032 году.

    Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил министр энергетики Ерлан Аккенженов на заседании правительства.

    По его словам, к 2024 году планируется запуск нового крупнотоннажного завода мощностью 10 млн тонн переработки нефти в современной топливно-нефтехимической конфигурации. Глубина переработки нового завода составит 95%. "Реализация данных проектов позволит на 100% обеспечить растущую потребность внутреннего рынка в ГСМ, а также экспортировать нефтепродукты в соседние страны", - заявил он. Вместе с ростом перерабатывающих мощностей, добавил министр, до 2040 года планируют нарастить производство нефтепродуктов - с 14,52 млн тонн по итогам 2024 года до 29,2 млн тонн. "Итоговые значения выработки нефтепродуктов будут зависеть от завершенности предпроектной и проектной документации и потребности на внутреннем и внешнем рынках", - подчеркнул глава Минэнерго. Он добавил, что к 2040 году ожидается устойчивое улучшение качества нефтепродуктов с текущего экологического стандарта К4 до К5+ и экспорт на внешние рынки.

    Казахстан Ерлан Аккенженов НПЗ нефтепродукты
    Лента новостей