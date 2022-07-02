О нас

Мосбиржа обратится в ЕС за разрешением использовать заблокированные активы

Мосбиржа обратится в ЕС за разрешением использовать заблокированные активы Московская биржа и Национальный расчетный депозитарий России обратятся в соответствующие структуры Евросоюза для получения разрешения на использование депонентами своих заблокированных активов.
В регионе
2 июля 2022 г. 18:00
Мосбиржа обратится в ЕС за разрешением использовать заблокированные активы

Московская биржа и Национальный расчетный депозитарий России обратятся в соответствующие структуры Евросоюза для получения разрешения на использование депонентами своих заблокированных активов.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, создана рабочая группа из экспертов Московской биржи и НРД для поиска оптимальных решений.

"В целях разрешения сложившейся ситуации НРД совместно с Мосбиржей инициируют следующие действия: обжалование включения НРД в санкционный список и обращение в компетентные органы Евросоюза для получения разрешения на использование депонентами своих заблокированных активов. В этих целях создана рабочая группа из экспертов Московской биржи и НРД для поиска оптимальных решений по освобождению активов депонентов, не находящихся под ограничениями, с привлечением иностранных и российских консультантов, имеющих положительный опыт в решении подобных ситуаций", - говорится в сообщении биржи.

В начале июня ЕС включил в свой шестой пакет санкций Национальный расчетный депозитарий, который используется для обслуживания ценных бумаг, в том числе российский госдолг. При этом Euroclear приостановил обслуживание счетов НРД еще в конце февраля. Банк России 30 мая обязал брокеров перевести часть иностранных ценных бумаг, которые учитывались в НРД, на неторговые счета и приостановить по ним биржевые операции из-за невозможности совершения расчетов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В Москве объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары
В Москве объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары
2 июля 2022 г. 17:45
Граница между Узбекистаном и Казахстаном временно закрыта
Граница между Узбекистаном и Казахстаном временно закрыта
2 июля 2022 г. 14:44
В Хакасии совершил жесткую посадку частный вертолет Robinson
В Хакасии совершил жесткую посадку частный вертолет Robinson
2 июля 2022 г. 13:28
Россия сняла запрет на въезд для 47 тыс. граждан Кыргызстана
Россия сняла запрет на въезд для 47 тыс. граждан Кыргызстана
2 июля 2022 г. 12:54
Кулеба пригласил иранского коллегу посетить Украину
Кулеба пригласил иранского коллегу посетить Украину
2 июля 2022 г. 10:21
Генштаб ВСУ: РФ пытается вернуть утраченные позиции под Харьковом
Генштаб ВСУ: РФ пытается вернуть утраченные позиции под Харьковом
2 июля 2022 г. 09:30
Турция построит в Туркменистане первый в стране объект зеленой энергетики
Турция построит в Туркменистане первый в стране объект зеленой энергетики
2 июля 2022 г. 08:53
Россия прекратила участие в ряде соглашений Совета Европы
Россия прекратила участие в ряде соглашений Совета Европы
2 июля 2022 г. 07:30
Число жертв землетрясения на юге Ирана увеличилось до пяти человек
Число жертв землетрясения на юге Ирана увеличилось до пяти человек
2 июля 2022 г. 07:28
Украина обратилась в Международный суд ООН из-за нарушения РФ Конвенции о геноциде
Украина обратилась в Международный суд ООН из-за нарушения РФ Конвенции о геноциде
2 июля 2022 г. 06:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi