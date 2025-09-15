Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний
    Moody's понизил рейтинг ЗАО "Электрических сетей Армении"

    В регионе
    • 15 сентября, 2025
    • 10:06
    Moody's понизил рейтинг ЗАО Электрических сетей Армении

    Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный корпоративный рейтинг ЗАО "Электрические сети Армении" (ЭСА), который принадлежал арестованному бизнесмену Самвелу Карапетяну, с Ba2 до Ba3 и рейтинг вероятности дефолта - с уровня Ba2-PD до Ba3-PD. Прогноз со "стабильного" изменен на "негативный".

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении агентства.

    "Понижение рейтингов отражает возросшую подверженность компании влиянию государства и регуляторным рискам в результате принятия в июле 2025 года поправок к законодательству, позволяющих правительству национализировать компанию, а регулятору - инициировать определенные административные разбирательства в определенных случаях", - сказано в сообщении.

    Moody's отмечает, что рейтинг "Ba3" по-прежнему учитывает монопольное положение компании ЭСА в сфере распределения электроэнергии в Армении, что делает ее критически важной инфраструктурной компанией в стране.

    Отмечается, что "негативный" прогноз отражает сохраняющуюся неопределенность относительно развития нормативно-правовой и деловой среды, включая потенциальную национализацию компании, а также влияние последних событий на управление, операции, инвестиционную программу, финансовую политику ЭСА, кредитные показатели, ликвидность и доступ к международному финансированию.

    "Учитывая негативный прогноз, рейтинги ЭСА вряд ли будут повышены в течение следующих 12-18 месяцев", - отмечает Moody's.

    Напомним, что владелец ГК "Ташир" Самвел Карапетян 18 июня был арестован на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти. После этого в отношении его бизнеса начались проверки, был закрыт ряд пиццерий ООО "Пицца Ташир" в Ереване и других областях. Дополнительно власти страны инициировали процесс по национализации ЭСА, которая принадлежит бизнесмену.

