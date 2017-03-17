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    Молнии ударили в два самолета, готовившихся к посадке в аэропорту Стамбула

    В Стамбуле продолжаются ливневые дожди, небо затянуто кучевыми облаками

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Молнии ударили в два самолета, которые готовились к посадке в стамбульском аэропорту имени Ататюрка.

    Как сообщает Report со ссылкой на Dogan, в Стамбуле продолжаются ливневые дожди, небо затянуто кучевыми облаками.

    По данным агентства, молния ударила в корпус первого самолета, о чем диспетчеры сообщили пилотам второго самолета.

    Пилоты решили уйти на дополнительный круг перед посадкой, но в итоге молния все же ударила в воздушное судно.

    Оба самолета благополучно приземлились в аэропорту. О пострадавших или повреждениях самолетов не сообщается.

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