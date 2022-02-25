Молдова создаст центры для украинских беженцев, разрешит въезд для граждан Украины

Молдова упростила въезд граждан Украины на свою территорию, создает на юге и севере страны распределительные центры для беженцев.

Молдова упростила въезд граждан Украины на свою территорию, создает на юге и севере страны распределительные центры для беженцев.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила пресс-служба правительства.

Комиссия по чрезвычайному положению приняла решение, что в Молдову будут пускать граждан Украины, даже если у них нет заграничного паспорта. Пересечь границу можно будет на основании внутренних документов. В Молдову будут пускать также граждан Украины, у которых нет сертификата о вакцинации от коронавируса. Детей будут пропускать на основании свидетельства о рождении, обычного паспорта или заграничного. Разрешат также въезжать в страну украинским автомобилям без страховки "зеленая карта", но владельцы должны будут приобрести ее в течение 24 часов с момента въезда.

В Паланке и Каларашовке (населенные пункты на молдавско-украинской границе, на юге и на севере Молдовы) откроются два распределительных центра для беженцев. Местные власти должны также создать временные центры размещения для беженцев.

Над Молдова разрешат полеты - гуманитарные и связанные со срочной медпомощью. По решению комиссии, интернет-провайдеры должны блокировать источники фейков, которые влияют на безопасность страны.

Накануне парламент Молдова в связи с ситуацией на Украине объявил в стране режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней, начиная с 24 февраля.