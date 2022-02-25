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Молдова создаст центры для украинских беженцев, разрешит въезд для граждан Украины

Молдова создаст центры для украинских беженцев, разрешит въезд для граждан Украины Молдова упростила въезд граждан Украины на свою территорию, создает на юге и севере страны распределительные центры для беженцев.
В регионе
25 февраля 2022 г. 11:35
Молдова создаст центры для украинских беженцев, разрешит въезд для граждан Украины

Молдова упростила въезд граждан Украины на свою территорию, создает на юге и севере страны распределительные центры для беженцев.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила пресс-служба правительства.

Комиссия по чрезвычайному положению приняла решение, что в Молдову будут пускать граждан Украины, даже если у них нет заграничного паспорта. Пересечь границу можно будет на основании внутренних документов. В Молдову будут пускать также граждан Украины, у которых нет сертификата о вакцинации от коронавируса. Детей будут пропускать на основании свидетельства о рождении, обычного паспорта или заграничного. Разрешат также въезжать в страну украинским автомобилям без страховки "зеленая карта", но владельцы должны будут приобрести ее в течение 24 часов с момента въезда.

В Паланке и Каларашовке (населенные пункты на молдавско-украинской границе, на юге и на севере Молдовы) откроются два распределительных центра для беженцев. Местные власти должны также создать временные центры размещения для беженцев.

Над Молдова разрешат полеты - гуманитарные и связанные со срочной медпомощью. По решению комиссии, интернет-провайдеры должны блокировать источники фейков, которые влияют на безопасность страны.

Накануне парламент Молдова в связи с ситуацией на Украине объявил в стране режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней, начиная с 24 февраля.

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