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    Молдова подписала меморандум о сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом

    Меморандум предусматривает создание совместной рабочей группы по взаимодействию между ЕЭК и Молдовой

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Молдова подписала меморандум о сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС). Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, церемония подписания документа состоялась сегодня в Кишиневе в рамках открывшегося здесь международного Форума "Евразийский экономический союз - Республика Молдова". Подписи под меморандумом поставили президент Молдовы Игорь Додон и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян. 

    Молдова стремится к более активному сотрудничеству с ЕврАзЭС, заявил Игорь Додон на церемонии подписания.

    Меморандум предусматривает создание совместной рабочей группы по взаимодействию между ЕЭК и Молдовой. 

    При этом правящая в Молдове коалиция проевропейских партий выступила против подписания меморандума.

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